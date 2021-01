Vizinha de Hitler faz revelações surpreendentes sobre suposta relação secreta do ditador com a sobrinha

Alice Frank Stock, uma judia que viveu no mesmo prédio que Adolf Hitler em Munique, na Alemanha, nas décadas de 20 e 30, fez revelações surpreendentes sobre o ditador.



Adolf Hitler manteria uma polémica relação amorosa com a sobrinha Geli Raubal, apesar dos 19 anos de diferença e dos laços familiares. Geli acabou por se suicidar no apartamento de Hitler aos 23 anos, em 1931.





"Acho que uma sobrinha do Hitler morava lá e depois morreu. Especulou-se como e quando morreu. Eu acho que era verdade e que levaram um caixão e que lá dentro estava uma mulher", contou ao jornal britânico Daily Star.

Alice afirma ter visto poucas vezes o político alemão e nunca ter falado com este.



Os pais de Alice Frank Stock, hoje com 102 anos, acabaram por fugir da Alemanha antes do início da II Guerra Mundial, em 1935.

A centenária trabalhou na estação de rádio e televisão britânica BBC e para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), através da qual acabou por conhecer o marido em Paris, França. Ao fim de alguns anos acabaram por se mudar para Bristol, de onde era natural o parceiro, e onde até hoje se mantém num lar de idosos. Casaram em 2004, após 38 anos de união informal, e não tiveram filhos.