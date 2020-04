Vizinhos homenageiam e deixam enfermeira que luta contra o coronavírus em lágrimas. Veja as imagens

Na linha da frente no combate ao coronavírus em Espanha, Marina Carmen, uma enfermeira espanhola, foi recebida no prédio onde mora com uma ovação por parte dos vizinhos.O momento foi filmado e publicado nas redes sociais e já conta com milhares de visualizações. Marina Carmen não conseguiu conter a emoção à medida que ia subindo as escadas do prédio e sendo ovacionada por todos os vizinhos.Os vizinhos decidiram homenagear Carmen pelo trabalho que tem desenvolvido no combate à Covid-19, doença que tem devastado Espanha e o Mundo.Veja o momento: