Vkusno & tochka: O novo 'McDonald´s' russo já abriu portas. Veja as imagens

Vkusno & tochka, que em português significa "deliciosa e ponto final", é o nome da cadeia alimentar russa que pretende substituir os restaurantes McDonald's. 15 restaurante abrem portas, este domingo, em Moscovo.

Oleg Paroev, um dos membros da direção da Vkusno & tochka, revelou que o objetivo da Rússia é que os clientes não notem diferenças na "qualidade ou no ambiente" dos antigos restaurantes da cadeia alimentar norte-americana para a russa e, por isso, o interior dos estabelecimentos mantêm-se iguais. Paroev anunciou que a nova empresa quer abrir 200 restaurantes até ao final de junho e 850 até ao final do verão.







No passado fim de semana foi revelado o novo logótipo da empresa, agora a marca anunciou o significado - um círculo e duas linhas que representam um hambúrguer e duas batatas fritas. A inauguração contou com dezenas de russos a fazerem fila para experimentar o novo restaurante.