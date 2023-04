O vice-ministro da Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev, foi demitido esta quinta-feira por Vladimir Putin, avançou o jornal britânico Telegraph. O afastamento do ministro surge no momento em que as forças russas preparam as suas defesas para uma contra-ofensiva ucraniana.



Intitulado como o "Carniceiro de Mariupol" por alegadamente ter mandado bombardear Mariupol, em março do ano passado, foi um dos mais altos comandantes militares russos a ser demitido na guerra que dura há mais de um ano.



