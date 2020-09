Vladimir Putin nomeado para o Prémio Nobel da Paz

O presidente russo, Vladimir Putin, foi nomeado para o Prémio Nobel da Paz 2020.A informação foi avançada pela agência de notícias russa TASS, que cita um grupo de escritores russos liderados por Sergey Komkov.De acordo com a mesma fonte, a indicação foi dada a Oslo, na Noruega, no passado dia 10 de setembro. Esta é a segunda vez que o presidente russo é nomeado para o Prémio - a primeira foi em 2013.Putin concorre com outras personalidades como o presidente norte-americano, Donald Trump, a ativista Greta Thunberg e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern.

Um porta-voz presidencial afirmou já que a indicação não foi feita pelo Kremlin.