Vladimir Putin reeleito com mais de 70%

Sem surpresa, chefe de Estado russo venceu as eleições com mais votos que em 2012.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Sem surpresa, o presidente russo Vladimir Putin foi este domingo reeleito para um novo mandato de seis anos com mais de 70% dos votos, ultrapassando até o resultado obtido em 2012, embora a afluência às urnas tivesse ficado aquém do esperado. Em pleno braço de ferro com o Ocidente, Putin vê, assim, o seu poder reforçado para governar até 2024.



Quando estavam escrutinados 30% dos votos, Putin liderava a contagem com 73%, seguido a grande distância pelo candidato comunista Pavel Grudini, com cerca de 15%.



A confirmarem-se estes números, Putin reforça significativamente o seu poder ao obter uma votação ainda mais expressiva que a conseguida em 2012, quando foi eleito com 64% dos votos. No entanto, a afluência às urnas ficou-se pelos 63,7%, bastante aquém dos 70% desejados pelo Kremlin para legitimar umas eleições em que Putin concorreu, praticamente, sem oposição.



Recorde-se que o principal opositor de Putin, Alexei Navalny, foi impedido de concorrer às presidenciais devido a uma condenação por fraude que diz ter sido orquestrada pelo Kremlin.



A votação de ontem ficou marcada por várias irregularidades, incluindo pressões e coação sobre os eleitores para irem votar, bem como denúncias de urnas com boletins de votos já preenchidos, observadores impedidos de entrar em assembleias de voto e câmaras de vigilância do escrutínio bloqueadas por balões e outros objetos.