Vlogger americana violada e chantageada por grupo em hotel no Paquistão

Uma vlogger americana de 21 anos foi violada num hotel no Paquistão pelo guia de viagem e por um cúmplice. Os dois suspeitos usaram vídeos da vítima como chantagem.A polícia paquistanesa prendeu dois suspeitos após a mulher de 21 anos ter denunciado a agressão às autoridades. Segundo a jovem, o ataque aconteceu quando estava de visita ao Paquistão, num hotel na província oriental do Punjab, disseram as autoridades esta quarta-feira, noticia o Daily Mail.De acordo com a polícia local, a mulher tinha chegado ao país há três semanas e ficou alojada na casa do guia durante cinco dias.O Free Press Journal revelou que teve acesso ao Primeiro Relatório de Informação (FIR) - um documento escrito da polícia quando a acusação é feita pela vítima - e nele consta que a mulher disse ter sido violada por dois homens que fimaram a agressão e posteriormente a chantagearam com o vídeo.Embora o abuso sexual contra mulheres paquistanesas seja comum, tais crimes contra estrangeiros são raros, diz o Daily Mail. Muitas mulheres paquistanesas não denunciam tais incidentes para evitar o estigma numa sociedade onde os violadores escapam frequentemente à justiça devido a falhas no sistema legal e a investigações deficientes por parte da polícia.