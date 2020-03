O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, decretou esta segunda-feira o confinamento obrigatório no Reino Unido a fim de travar a propagação crescente do coronavírus."Vocês têm de ficar em casa", ordenou Boris anunciando ainda as seguintes medidas: encerramento de lojas não essenciais, evitar encontros com amigos ou familiares e permanecer em quarentena. Em caso de incumprimento, os britânicos terão de enfrentar multas.Em atualização