Volkswagen apresenta novo símbolo e primeiro carro elétrico

A Volkswagen aproveitou o Salão Automóvel de Frankfurt para apresentar o seu primeiro automóvel eléctrico, o ID.3, um modelo que marca o início de uma nova era para a fabricante de Wolfsburgo. Mas no meio desta revolução houve mais coisas a mudar, até o símbolo.Já se sabia que a VW ia apresentar um novo logótipo, mas só esta terça-feira o ficámos a conhecer. Muito mais simples e amigo do mundo digital, o logo da VW abandona os cromados e as formas 3D, além de adotar linhas bastante mais finas.O "V" e o "W" continuam a estar em evidência, mas ao contrário do que acontecia antes, deixam de se tocar. De acordo com a marca alemã, a ideia foi reduzir ao essencial o seu logo, além de adotar um esquema de cores mais flexível. Para acompanhar esta nova imagem a Volkswagen também criou um logótipo sonoro que substitui a habitual voz masculina nos seus anúncios por uma voz feminina.É caso para dizer que a Volkswagen mudou tudo, mas afinal quais foram os motivos? Bem, a explicação é relativamente simples e foi dada por Klaus Bischoff, chefe de design da VW, que afirma que este novo logo se insere no conceito de um "novo mundo Volkswagen", onde a comunicação com o cliente, sobretudo através dos meios digitais, é cada vez mais importante.Mas não é só. "A marca está a passar por uma transformação fundamental em direcção a um futuro com um balanço neutro de emissões. Agora é o momento certo para tornar a nova atitude da nossa marca visível para o exterior", declarou Jurgen Stackmann, director de vendas da Volkswagen.