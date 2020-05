Volkswagen condenada a indemnizar cliente afetado por escândalo diesel

A justiça alemã condenou esta segunda-feira a Volkswagen a indemnizar em parte um cliente que comprou um automóvel equipado com um motor diesel falsificado, numa sentença que deve influenciar dezenas de milhares de processos cinco anos depois de rebentar o escândalo.

Ao equipar os veículos com um 'software' capaz de fazê-los parecer menos poluentes do que realmente são, o grupo automóvel alemão "enganou consciente e sistematicamente durante vários anos" as autoridades, "numa ótica de lucratividade", explicou o juiz Stephan Seiters.

A Volkswagen vai agora "propor" soluções amigáveis para resolver "uma grande parte dos 60.000 processos individuais em curso", explica o grupo de juízes num comunicado.