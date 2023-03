Volkswagen recusa pagar indemnização por trabalho escravo durante ditadura no Brasil

O fabricante alemão de automóveis Volkswagen recusou-se a pagar 165 milhões de reais (cerca de 30 milhões de euros) às vítimas do trabalho escravo durante a ditadura brasileira, informou esta quarta-feira o Ministério Público do Trabalho (MPT) do Brasil.

Durante o regime militar (1964-1985), centenas de pessoas que trabalhavam no rancho do Vale do Rio Cristalino, no estado do Pará, conhecido como Rancho Volkswagen, viveram em condições degradantes e foram sujeitas a violência.

Segundo a organização, esta quarta-feira o gigante alemão "retirou-se da mesa de negociações" e disse não ter interesse em assinar o acordo.