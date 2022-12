Volodymyr Zelensky eleito personalidade do ano pelo Financial Times

O jornal Financial Times elegeu, esta segunda-feira, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky como personalidade do ano."Volodymyr Zelenskyy, foi eleita a personalidade de 2022. O Presidente de 44 anos conquistou um lugar na história pela sua extraordinária demonstração de força e liderança", pode ler-se na rede social Twitter."Sou mais responsável do que corajoso...Detesto desiludir as pessoas", confessou o Presidente ucraniano em entrevista ao jornal britânico, citado pelo Kyiv Independent."O presidente da Ucrânia encarna a resiliência do seu povo e tornou-se um porta-estandarte da democracia liberal", escreveu o Financial Times.A 20 de Maio, a revista norte-americana Time também escolheu Zelensky como "a pessoa mais influente em 2022", segundo uma sondagem.