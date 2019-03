Volta à Bélgica interrompida após queda de dezenas de ciclistas

Carro onde seguia árbitro da corrida viu-se obrigado a travar bruscamente após problema na caixa de velocidades.

12:22

Durante a etapa Kuurne-Bruxelas-Kuurne da volta à Bélgica em bicicleta o árbitro da corrida, que seguia num carro à frente do pelotão, viu-se obrigado a travar bruscamente após um problema na caixa de velocidades da viatura.



O momento da travagem foi filmado por um dos muitos espetadores que assista à corrida. A travagem repentina provocou a queda em efeito dominó de dezenas de ciclistas que competiam na prova. Segundo reporta a revista Ride Bike, após o incidente a competição esteve interrompida cerca de 20 minutos.



De acordo com a organização, nenhum dos atletas ficou ferido com gravidade.





Good to know that last week some tests were organized for drivers in Belgian races. #KBK19 juniors #streetjumpforte pic.twitter.com/mcaSaXAM2L — Philippe Maertens (@philmaertens) March 3, 2019