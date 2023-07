Volte-face à vista em Espanha. Sondagem mostra Esquerda mais forte que a Direita

Uma sondagem publicada esta segunda-feira no jornal espanhol El País coloca o PSOE à frente do PP nas eleições legislativas que se avizinham em Espanha e mostra que a Esquerda está mais forte do que a Direita.

Os socialistas alcançam 32,2% dos votos, mais 1,4% do que o PP, que obtém 30,8%. Ambos ficam longe da maioria absoluta. Já a coligação de esquerda Sumar mantém vantagem sobre o Vox como terceira força política (14,9% contra 11,8%).

Uma possível junção de forças entre o PP e o VOX não seria suficiente para dar corpo a uma maioria, somando 42,6%. Já uma eventual união entre PSOE e Sumar totaliza 47,1% das intenções de voto.