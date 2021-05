Voluntária da Cruz Vermelha que consolou migrante em Ceuta alvo de ameaças e insultos

A jovem voluntária da Cruz Vermelha, em missão no enclave espanhol de Ceuta e que tem recebido milhares de migrantes nos últimos dias, foi alvo de insultos nas redes sociais por ter consolado um dos jovens, naquela que foi uma das fotos mais marcantes daquele cenário.A foto da jovem abraçada a um homem na praia de Tarajal recebeu inúmeras reações, muitas delas negativas. Por entre insultos racistas e machistas, os internautas provocaram e ameaçaram a voluntária, no Twitter e no Instagram. "Querias ir para a cama com ele", "vais pagar caro" e "Europa não é uma ONG" são alguns dos comentários que se lêem, direcionados à jovem.Após os insultos, milhares de pessoas aderiram à #GraciasLuna, manifestando o apoio à voluntária, que rapidamente se tornou viral.