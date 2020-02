Voluntárias ajudam mulheres vítimas de assédio sexual no Carnaval de São Paulo

Numa iniciativa inédita no Brasil, mulheres vítimas de assédio sexual durante o Carnaval de rua, na cidade de São Paulo, que só termina no próximo domingo, poderão receber ajuda e encaminhamento através de postos espalhados pela capital Paulista exatamente com esse fim. A iniciativa é uma parceria das secretarias municipais da Cultura e dos Direitos Humanos com a Comissão de Advogadas Mulheres da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil.

Vários postos de acolhimento a vítimas de assédio ou importunação sexual foram montados nos principais pontos da cidade onde se realizam desfiles de rua, identificados de forma bem clara e com pessoas recetivas a ouvir os relatos e a dar o seguimento necessário ao caso, de acordo com cada situação. Voluntárias de várias áreas fazem plantão nesses pontos desde o início até depois do fim dos desfiles, para darem a essas mulheres a atenção e o apoio que, muitas vezes, não foi dado a vítimas de casos semelhantes em anos anteriores pelas autoridades, principalmente as policiais, por desinteresse ou despreparo destas.

Só advogadas voluntárias são 58, que trocaram a folia pela solidariedade a outras mulheres. Elas analisarão no momento do acolhimento qual o melhor tipo de encaminhamento para a denúncia da vítima, para que a agressão sofrida não fique impune, e depois acompanharão a tramitação do caso até ao seu desfecho legal, visando a condenação do assediador, que muitas vezes escapa pela omissão das autoridades ou vergonha e receio das vítimas em sofrerem represálias se o denunciarem.

O assédio sexual a mulheres, dentro ou fora do período de Carnaval, é um flagelo que parece não ter fim no Brasil e acontece em qualquer local, no emprego, na rua, nos transportes públicos.



A campanha criada anos atrás sob o lema "Não, é não", que muitas mulheres estampam no Carnaval em T-shirts, pulseiras ou até tatuado no corpo, não tem conseguido reduzir substancialmente a insistência dos homens mesmo quando a mulher já disse não à investida, por isso a edilidade de São Paulo e a OAB decidiram este ano tomar medidas mais concretas para, ao menos, reduzirem a impunidade dos que não respeitam a negativa e evitarem que as vítimas deles se sintam totalmente desamparadas.