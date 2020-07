Voluntárias brasileiras tomam vacina contra coronavírus como dever médico e para o bem comum

Duas voluntárias médicas que tomaram a vacina contra a covid-19 criada pela Universidade de Oxford, no Brasil, disseram à Lusa que a sua participação é um dever profissional não só para os brasileiros mas para o mundo.

Este estudo, juntamente com uma outra vacina chinesa colocou o país na vanguarda da corrida pela imunização na pandemia.

Camila Rodrigues, médica e voluntária nos testes da vacina experimental desenvolvida por cientistas de Oxford, no Reino Unido, numa parceria com o laboratório Astrazeneca, contou à Lusa ser um dever seu como médica participar do estudo.