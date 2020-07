Voluntário confessa autoria do incêndio na Catedral de Nantes

Um refugiado do Ruanda que trabalhava como voluntário na diocese de Nantes confessou ter sido o autor do incêndio que destruiu a catedral, no dia 18 de Julho. O procurador local, Pierre Sennès, confirmou que o homem “admitiu, durante o interrogatório inicial perante o juiz de instrução, que tinha ateado os três fogos na catedral: no grande órgão, no pequeno órgão e num painel elétrico”.Citado pelos meios locais, o advogado assegura que o homem de 39 anos está arrependido da atitude: “O meu cliente está agora roído pelos remorsos e sobrecarregado pela escala dos acontecimentos.” O incêndio que destruiu o monumento construído no século XV aconteceu durante a madrugada. Foi rapidamente controlado pelas autoridades que evitaram que alguém ficasse ferido. A resposta rápida não evitou a destruição dos vitrais, do século XVI e também do órgão da catedral, que ficou inutilizado. Após confessar a autoria do incêndio, o voluntário foi colocado sob custódia por “destruição e danos causados pelo fogo”.