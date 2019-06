Voluntário enfrenta julgamento após ajudar imigrantes ilegais

Scott Warren, voluntário da organização humanitária "No More Deaths", está a ser julgado desde a semana passada por ajudar imigrantes em Ajo, Arizona. O homem é acusado de entregar água e comida a cidadãos ilegais.

Warren enfrenta três acusações desde 17 de janeiro de 2018, que podem resultar em 20 anos de prisão. Em causa estão alegadas ajudas a imigrantes que, segundo o procurador assistente dos EUA, incluem a entrega de água e comida.

"Este caso não é sobre ajuda humanitária", disse Nate Walter, advogado por parte da acusação, em comunicado na passada quarta-feira, dia 29. Segundo Walter foi Scott Warren quem decidiu ajudar os imigrantes ilegais por vários dias, sem comunicação prévia.

A organização "No More Deaths" segue protocolos e procedimentos há muito estabelecidos. Garantir que a ajuda é fornecida é um dos objetivos.



Com o avanço do trabalho da "No More Deaths", as autoridades aceitam cada vez melhor o trabalho de voluntariado do grupo.

O julgamento deve continuar pelo menos até dia 07 de junho. Warren aguarda pela decisão final sobre a acusação ligada à saída de alimentos e suprimentos médicos em 2017.