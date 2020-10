Voluntário morre durante testes da vacina contra Covid-19

Um jovem voluntário dos testes da vacina contra o coronavírus que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica Astrazeneca morreu de Covid-19 no passado dia 15 na cidade brasileira do Rio de Janeiro.



João Pedro Feitosa tinha 28 anos, era médico e, segundo a família, não tinha problemas de saúde anteriores.

João Pedro trabalhava em dois hospitais do Rio, um público e outro privado, e adoeceu no final de setembro. Fazia parte do grupo de controlo nos testes, ou seja, não recebeu a vacina de Oxford mas sim um placebo à base de vacina contra a meningite, usada como comparativo.



Por isso, os testes da vacina não foram suspensos, ao contrário do que aconteceu em setembro, quando uma britânica apresentou problemas de saúde, que depois se constatou não terem relação com a vacina.