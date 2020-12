Voluntários confecionam centenas de refeições em tempo recorde para ajudar motoristas retidos no Reino Unido

Our teams are out there in the rain with the @kent_police , coastguard and highways agency distributing hot meals to truck drivers caught up in #OperationStack on M20 ! #BordersClosed @BorisJohnson pic.twitter.com/HwH0zs9s8d — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 22, 2020

Um grupo de voluntários e um clube de futebol local, de Kent, no Reino Unido, confecionou centenas de refeições para fornecer aos motoristas retidos naquela região devido à nova estirpe de coronavírus.Os voluntários viajaram mais de 100 quilómetros para entregar as mais de 800 refeições que conseguiram confecionar em tempo recorde para entregar aos motoristas de camião que estão parados sem conseguir fazer a travessia para França.As autoridades realizaram uma escolta ao longo de toda a autoestrada para que as refeições fossem entregues pelo grupo de voluntários aos camionistas.O grupo mostra-se solidário com os motoristas que continuam sem saber se vão conseguir sair do Reino Unido a tempo de celebrar o Natal com as respetivas famílias.O clube de futebol Ramsgate também forneceu cerca de 200 pizzas a motoristas que se encontravam presos naquela autoestrada.França anunciou a reabertura de fronteiras mas as restrições para a travessia continuam a existir. É preciso um teste negativo à Covid-19.