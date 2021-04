Vomitado verde leva a diagnóstico de doença rara. Cirurgia de emergência salva vida a recém-nascida

Mary-Anne, u

Mary-Anne poderia não ter sobrevivivo.



A mãe da crança procura consciencializar quem puder para a condição.

ma menina recém-nascida, escapou à morte após ter sido diagnosticada com uma doença rara que a levou ao bloco operatório com apenas alguns dias de vida.A bebé começou a vomitar uma susbtância verde o que lançou o alerta à mãe, que já tinha quatro outros filhos. A mulher de 34 anos de Nottinghamshire, Reino Unido, levou a criança ao hospital onde lhe disseram que a menina poderia não sobreviver.A criança foi submetida a uma cirurgia de emergência após os médicos terem verificado que os seus intestinos estavam torcidos e bloqueados."Ela simplesmente não acordava para comer, ela mal comia. Ela não fez cocó depois do segundo dia de vida", conta a mãe afirmando ter começado a perceber que algo não estava bem.A menina sofreu um nó no intestino, uma condição rara potencialmente fatal.Sem a rapidez médica,