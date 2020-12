Von der Leyen aponta "grandes diferenças por ultrapassar" entre UE e Londres sobre acordo do Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta quinta-feira persistirem "grandes diferenças" entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido para um acordo comercial, falando num "grande desafio" a poucos dias do fim do prazo.

Numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas após uma chamada telefónica esta noite para fazer um balanço das negociações com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, Ursula von der Leyen vincou que "há ainda grandes diferenças por ultrapassar, em particular no que diz respeito às pescas".

"A superação [destas diferenças] será um grande desafio", acrescentou a líder do executivo comunitário, numa altura em que restam poucos dias para conseguir um acordo pós-'Brexit' entre Bruxelas e Londres.

Von der Leyen adiantou que "as negociações continuarão amanhã", sexta-feira, e apesar das posições severamente divergentes foram já feitos alguns "progressos substanciais em muitas questões".

A posição foi assumida no dia em que o Governo britânico disse que a probabilidade de um acordo de comércio com a União Europeia é inferior a 50%, apesar de questões como o transporte rodoviário de mercadorias e coordenação da segurança social já estarem definidas.

Também esta quinta-feira, o Parlamento Europeu definiu o próximo domingo como a data limite para um acordo pós-'Brexit' entre o Reino Unido e a União Europeia, sob pena de não ratificar o entendimento antes do fim do período de transição.

Para que um eventual acordo comercial pós-'Brexit' possa ser implementado, é necessária a ratificação do Parlamento Europeu.

A conferência de presidentes do Parlamento Europeu esteve esta quinta-feira reunida com o negociador chefe da UE para o futuro comercial de Londres e Bruxelas, Michel Barnier.

À saída da reunião, o negociador comunitário referiu que estão a registar-se "bons progressos" nas negociações com o Reino Unido, mas adiantou que "os últimos obstáculos persistem".

"Bons progressos, mas os últimos obstáculos persistem. Só iremos assinar um acordo que proteja os interesses e os princípios da UE", escreveu Michel Barnier na sua conta oficial na rede social Twitter.

O Reino Unido abandonou a UE a 31 de janeiro, tendo entrado em vigor medidas transitórias que caducam no próximo dia 31 de dezembro.

Na ausência de um acordo, as relações económicas e comerciais entre o Reino Unido e a UE passam a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comércio e com a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação, para além de mais controlos alfandegários e regulatórios.

As duas partes estão a preparar-se para o cenário de ausência de acordo ('no deal'), e tanto UE como o Reino Unido estão a acelerar os respetivos planos de contingência.