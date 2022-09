Von der Leyen em Kiev para falar sobre economia e integração na UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou esta quinta-feira a Kiev para a sua terceira visita à Ucrânia desde o início da guerra, durante a qual discutirá os planos de integração do país na União Europeia (UE).

"Em Kiev para minha terceira visita desde o início da guerra", escreveu von der Leyen na rede social Twitter, acrescentando que vai encontrar-se com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro Denys Shmygal.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, as conversas vão centrar-se na aproximação das "economias e do povo à medida que a Ucrânia caminha para a adesão" à UE.

Menos de uma semana após o início da invasão pela Rússia, em 24 de fevereiro, a Ucrânia apresentou formalmente a sua candidatura à adesão, e, no início de abril, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entregou em mão, em Kiev, ao Presidente Volodymyr Zelensky o questionário que as autoridades ucranianas, entretanto, preencheram e remeteram a Bruxelas.

O estatuto de candidato à UE, que só pode ser concedido se todos os países membros concordarem de forma unânime, é um primeiro passo. A adesão só acontecerá se a Ucrânia satisfizer condições económicas e políticas, incluindo o respeito pelos princípios democráticos.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou pelo menos 4.597 civis e deixou 5.711 feridos, segundo dados da ONU, que sublinha que os números reais poderão ser muito superiores.

A invasão russa da Ucrânia foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.