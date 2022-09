Von der Leyen espera respeito de Truss pelos acordos pós-Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta segunda-feira esperar que a próxima primeira-ministra britânica, Liz Truss, respeite os acordos assinados entre os dois blocos.

"Anseio por uma relação construtiva, no pleno respeito pelos nossos acordos", disse Von der Leyen numa mensagem divulgada na sua conta na rede social Twitter.

A líder do executivo comunitário felicitou Truss pela eleição para líder do Partido Conservador britânico, devendo suceder brevemente a Boris Johnson como primeira-ministra do Reino Unido.

Truss ganhou 81.326 dos votos dos cerca de 180.000 militantes de base, enquanto o rival Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, obteve 60.399, revelou o presidente do Comité 1922, o conselho partidário responsável pelo processo, Graham Brady.

O resultado era esperado e confirma a vantagem registada em várias sondagens publicadas desde julho.

Truss, de 47 anos, será a terceira mulher primeira ministra do Reino Unido, após Margaret Thatcher e Theresa May, e a quarta política a ocupar o cargo em seis anos.

O Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido e o Acordo sobre Segurança das Informações, assinados entre Londres e Bruxelas após o Brexit, vigoram desde um de maio de 2021.