Von der Leyen insiste na eficácia das vacinas da Covid-19 e dá exemplo de Portugal

A presidente da Comissão Europeia insistiu esta terça-feira na importância da vacinação para superar a pandemia da Covid-19, exortou todos a "seguir a ciência", que mostra a eficácia das vacinas, e deu o exemplo de Portugal para o demonstrar.

Num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França), Ursula von der Leyen começou por sublinhar que "a pandemia está longe de ter chegado ao fim", com "muitos Estados-membros a enfrentar uma nova vaga devido à variante Delta", e focou a sua intervenção na necessidade de prosseguir a vacinação na União Europeia (UE), onde existem "enormes disparidades", com a taxa de vacinação da população adulta a variar entre os 29% e os 92%.

"As vacinas protegem. Os dados mostram que a probabilidade de uma pessoa vacinada ficar gravemente doente, ter de ser hospitalizada ou morrer [de covid-19] é muito mais baixa. E podemos ver que na maioria dos países as camas de cuidados intensivos estão ocupadas por pessoas ou que não foram vacinadas ou apenas parcialmente. Por isso é muito clara a correlação", disse.