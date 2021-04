Von der Leyen pede que Fundo de Recuperação da UE seja "investido rapidamente"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, instou hoje a que o Fundo de Recuperação da União Europeia seja "investido rapidamente", defendendo que o bloco está numa "fase crucial" da sua recuperação económica.

"Acabámos de entrar numa fase crucial para a nossa recuperação e para o futuro da nossa União: temos 750 mil milhões de euros do nosso Fundo de Recuperação ('NextGenerationEU'), que temos de investir rapidamente", afirmou Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia falava numa curta declaração vídeo, a dias de terminar o prazo para a entrega dos Planos nacionais de Recuperação e Resiliência, na sexta-feira.

Qualificando o Fundo de Recuperação da UE de "oportunidade do século para a Europa" e de "momento verdadeiramente histórico", Ursula von der Leyen disse que os 750 mil milhões de euros que o compõem irão servir para "construir o futuro" da UE.

"A Comissão irá assegurar-se que os planos [nacionais] refletem o nosso nível elevado de ambição. Devemo-lo aos nossos cidadãos e, em particular, às nossas gerações mais jovens", afirmou.

A presidente da Comissão informou que os Estados-membros estão agora a "finalizar os seus planos" -- Portugal entregou o seu documento na passada quinta-feira, tendo sido primeiro país da UE a fazê-lo -- e a Comissão está a "trabalhar de mãos dadas com eles, 24 horas por dia".

"Nas próximas semanas iremos traduzir os planos nacionais em textos legais. Sabemos para onde queremos ir, porque escolhemos os nossos objetivos juntos", apontou.

Abordando assim os objetivos em questão, a presidente da Comissão Europeia referiu que a UE quer "construir uma Europa 'verde', que protege o clima e o ambiente", uma "Europa digital", que é "inovadora e competitiva nos mercados globais", e uma "Europa resiliente, que está mais bem preparada para enfrentar futuras crises".

"[O Fundo de Recuperação] irá impulsionar a nossa economia social de mercado e fortalecer o nosso mercado único. Permitirá que a Europa saia mais forte desta crise", sublinhou.

A mensagem da presidente da Comissão foi divulgada numa altura em que o prazo para os Estados-membros da UE apresentarem os seus Planos nacionais de Recuperação e Resiliência (PRR) ao executivo comunitário termina a 30 de abril.

A mensagem de Ursula von der Leyen ocorre também no mesmo dia em que a presidência portuguesa do Conselho da UE afirmou estar a trabalhar para que o processo de libertação dos 750.000 milhões de euros do Fundo de Recuperação pós-pandemia da UE possa ser encurtado em pelo menos um mês, ficando disponíveis antes de agosto.

A indicação foi avançada hoje pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República, em que defendeu que os prazos para a análise e aprovação, quer por parte da Comissão Europeia, quer pelo Conselho, sejam encurtados para julho.

O chefe da diplomacia portuguesa lembrou que está agendada para 18 de junho uma reunião do ECOFIN para analisar um primeiro pacote de planos nacionais.

Assim que forem entregues todos os planos nacionais, o que tem como data limite 30 de abril, a Comissão tem dois meses para os aprovar, após o que caberá aos ministros da Economia e Finanças dos 27 analisar toda a documentação no prazo de um mês, o que arrastaria, pelo menos até agosto, o desbloqueamento das verbas de apoio à recuperação económica da Europa.