Von der Leyen pede tratamento 'justo' no mundo para empresas da UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta quarta-feira que as empresas e a indústria de tecnologias limpas da União Europeia (UE) sejam tratadas "justamente" no resto do mundo.

"Se olharmos para um nível de igualdade global, para nós é muito importante que as nossas empresas e a indústria das tecnologias limpas sejam tratadas de forma justa", afirmou em conferência de imprensa após a cimeira tripartida realizada esta quarta-feira em Bruxelas, que reuniu as principais instituições da UE com empregadores e sindicatos comunitários.

Nesse encontro, discutiu-se a competitividade da economia dos 27, num contexto marcado pelos 340 mil milhões de euros em subsídios "verdes" aprovados pelos Estados Unidos no âmbito da lei anti-inflacionista para o setor das tecnologias limpas, área em que China e Japão também planeavam investir 260.000 e 140.000 milhões de euros, respetivamente.

A Comissão Europeia apresentou, na semana passada, a "Lei das Indústrias de Emissão Zero", com a qual busca aumentar a produção de tecnologias limpas na União Europeia para cobrir 40% do seu consumo anual com produção própria até 2030.

Von der Leyen mencionou esta quarta-feira que Bruxelas concordou com os Estados Unidos "em ter um diálogo de transparência", para que se saiba "exatamente quais são os incentivos do lado americano", para que a UE possa "igualar isso".

A presidente reconheceu que há "subsídios ocultos e menos transparentes" da China, e afirmou que, nesse caso, deve garantir-se igualdade de condições também para as empresas dos 27.

"Dentro do mercado único, há também a necessidade de igualdade de condições. Portanto, o auxílio estatal foi moldado para uma aplicação temporária e específica. Basicamente, todos os Estados-Membros podem usar o auxílio estatal, mas é claro que sabemos que para alguns é mais fácil de usar e outros não têm margem de manobra financeira", afirmou.

Von der Leyen confirmou que esta ajuda deve ser acompanhada de um financiamento europeu comum e explicou que existem vários fundos disponíveis: "Há uma grande variedade de possibilidades para os Estados-Membros concederem isenções fiscais à indústria das tecnologias limpas, mas também para incentivar projetos e, mais importante, incentivar projetos transfronteiriços pan-europeus", afirmou.

O presidente da associação patronal europeia BusinessEurope, Fredrik Persson, admitiu que a competitividade "não se constrói com subsídios", mas considerou que na atual conjuntura "os subsídios específicos, como no quadro de crise temporária" da Comissão Europeia, "têm um propósito muito importante."

Já a secretária-geral da Confederação Europeia dos Sindicatos, Esther Lynch, disse que, se as empresas recebem apoios públicos, é preciso garantir que, com esse apoio, oferecem "empregos de qualidade e que os trabalhadores sejam parte integrante" dos investimentos.

"Existem diferenças entre os Estados-membros e temos de assegurar que os diferentes instrumentos que estão a ser implementados garantam que cada região, cada Estado-membro, não fique para trás por não ser capaz de prestar o apoio necessário", considerou.