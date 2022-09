Von der Leyen promete "flexibilidade" para redução da dívida dos países

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu esta quarta-feira "mais flexibilidade nas trajetórias de redução da dívida" dos Estados-membros, com as novas regras orçamentais a serem propostas em outubro, perante "nova realidade" de maior dívida pública.

"Precisamos de regras orçamentais que permitam o investimento estratégico, salvaguardando ao mesmo tempo a sustentabilidade orçamental, regras que sejam adequadas aos desafios desta década e, por isso, em outubro, avançaremos com novas ideias para a nossa governação económica", revelou Ursula von der Leyen.

Intervindo no seu terceiro discurso sobre o Estado da União, na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, a líder do executivo comunitário lembrou a "nova realidade de maior dívida pública", após a crise causada pela pandemia de Covid-19 e a atual crise energética.