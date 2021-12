Von der Leyen quer 70% de vacinados contra a Covid-19 em meados de 2022 e mais esforços em África

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, traçou esta segunda-feira os objetivos de assegurar que 70% da população mundial seja vacinada contra a covid-19 até meados de 2022 e intensificar os esforços em África.

"Intensificaremos os nossos esforços para apoiar África onde a vacinação é mais baixa do que noutras partes do mundo", adiantou Von der Leyen, num comunicado de imprensa em que sublinha ainda que o objetivo da União Europeia (UE) "é assegurar que 70% da população mundial seja vacinada até meados do próximo ano".

A líder do executivo comunitário referiu também que a UE já partilhou com outros países 350 milhões de doses de vacinas da covid-19, das quais 300 mil foram enviadas para países de baixo e médio rendimento através do mecanismo COVAX, reconhecendo, no entanto, que este esforço é insuficiente, dado que só 44% da população mundial está vacinada.