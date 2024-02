Von der Leyen rejeita acordos com partidos "amigos de Putin" e "contra Estado de Direito"

A candidata a 'Spitzenkandidat' (cabeça de lista) do Partido Popular Europeu (PPE) às eleições europeias rejeitou esta quarta-feira eventuais acordos pós-eleitorais com bancadas que têm membros "contra o Estado de Direito" e "amigos de Putin", o Presidente russo.

"Para mim, é importante trabalhar com grupos pró-europeus, pró-NATO, pró-Ucrânia, claramente apoiantes dos nossos valores democráticos. (...) Como sabem, todas as eleições europeias implicam uma mudança na composição dos diferentes partidos políticos e dos diferentes grupos políticos, por isso o conteúdo conta e aqueles que defendem a democracia contra os céticos do euro e aqueles que defendem os nossos valores contra os amigos de Putin, é com estes que quero trabalhar e sei que posso trabalhar", disse Ursula von der Leyen.

A atual presidente da Comissão Europeia, que quer ser 'Spitzenkandidat' do PPE para poder cumprir mais um mandato de cinco anos à frente da instituição, assinalou que um eventual acordo com partidos que são "contra o Estado de Direito é impossível", sendo também "impossível com [partidos] amigos de [Vladimir] Putin".