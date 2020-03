Voo da Easyjet com destino a Alicante obrigado a voltar duas vezes para o Reino Unido devido a passageiros alcoolizados

"Estamos cientes de que alguns passageiros estavam a beber o seu próprio álcool a bordo e antes do voo no terminal", avançou a companhia aérea. A polícia deteve os passageiros desordeiros e o avião acabou por aterrar em Espanha mais de três horas depois do previsto.

Um voo da Easyjet com destino a Alicante, Espanha, foi obrigado a regressar por duas vezes ao Reino Unido, devido a passageiros que se encontravam alcoolizados.Dois grupos diferentes de passageiros envolveram-se em confrontos devido ao consumo de álcool.Segundo a CNN, o governo britânico pondera agora mudar as regras que atualmente permitem que os passageiros do aeroporto bebam, após um aumento nos casos de embriaguez que causa constrangimentos na circulação aérea.