Voo de Israel para a Turquia cancelado após passageiros receberem imagens de acidentes aéreos

O avião AnadoluJet Boeing 737 da companhia aérea turcafoi cancelado pelo piloto durante a descolagem depois de os passageiros terem recebido imagens de acidentes aéreos nos telemóveis.De acordo com a BBC, que cita a autoridade aeronáutica de Israel, o avião, com 160 passageiros a bordo, estava a caminho da posição de descolagem quando os passageiros alertaram a tripulação de que tinham recebido as fotografias. O capitão foi informado e decidiu regressar ao terminal.Os passageiros e a tripulação foram retirados e a bagagem reinspeccionada.Hebrew Ynet noticiou que as imagens foram partilhadas através da AirDrop, um serviço da Apple que permite aos utilizadores enviar ficheiros de um dispositivo Apple para outro a curtas distâncias e todas as imagens foram recebidas em iPhones.As imagens incluíam fotos de um avião da Turkish Airlines que se despenhou na Holanda em 2009 e de putro que se despenhou nos Estados Unidos em 2013.Vários jovens israelitas foram identificados como suspeitos e estão a ser interrogados, referiu a autoridade aeronáutica de Israel.Passado cinco horas, após ter sido feita a fiscalização ao avião, foi dito aos passageiros que podiam voltar à aeronave para seguir viagem, ou permanecer em Israel.