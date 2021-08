Voo de Portugal para Timor-Leste a 6 e 8 de setembro com uma tonelada de vacinas

Um voo entre Portugal e Timor-Leste, que se realizará em 6 e 8 de setembro, irá transportar uma tonelada de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos, enviados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, numa ligação assegurada pela EuroAtlantic Airways (EAA).

Segundo a empresa, trata-se do sexto voo entre Portugal e Timor-Leste, desde o início da pandemia, o qual será realizado por um Boeing 767-300ER.

O voo, que liga Lisboa a Díli, com uma paragem técnica no Dubai, transportará uma tonelada de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, bem como medicamentos e bens de primeira necessidade.

"Os nossos aparelhos e as nossas tripulações estão preparados para o transporte específico de vacinas, podendo os aviões da EAA recorrer a equipamento especial de frio específico, em caso de necessidade", segundo o administrador da companhia, Eugénio Fernandes.

A empresa disponibiliza ainda a venda de bilhetes para passageiros que pretendam fazer esta ligação no Boeing 767-300ER da EAA.

Esta ligação com aviões da EAA é o único voo direto entre Lisboa e Díli e permite o transporte de 46 quilos de bagagem. Em todos os voos verificou-se o transporte de apoio humanitário gratuito.

Foram também repatriados vários cidadãos timorenses, incluindo dezenas de médicos que tinham terminado as suas especializações em Cuba, no Brasil e até na Coreia do Sul.