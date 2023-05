Voo privado com astronautas sauditas regressa da estação espacial com amaragem no Golfo do México

Um voo privado que transportava dois astronautas sauditas e outros passageiros regressou à Terra na noite de terça-feira, após uma viagem de nove dias à Estação Espacial Internacional.

A cápsula da SpaceX que transportava os quatro passageiros pousou de paraquedas no Golfo do México, perto de Panhandle, no estado norte-americano da Florida, 12 horas depois de desacoplar do laboratório em órbita.

Patrocinada pelo governo saudita, Rayyanah Barnawi, uma investigadora de células estaminais, tornou-se a primeira mulher do reino a ir ao espaço. A Barnawi juntou-se Ali al-Qarni, um piloto de caças da Real Força Aérea Saudita.