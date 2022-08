Voos a partir de Taiwan já foram retomados

O Ministério dos Transportes de Taiwan disse este domingo que os voos através do espaço aéreo da ilha tinham sido gradualmente retomados por volta do meio-dia, uma vez que a maioria das notificações para exercícios militares chineses perto da ilha "já não estavam em vigor".No entanto, o ministério salientou, citado pela Reuters, que a China continua com navios em exercício militar ao longo da costa de Taiwan.Já este domingo fonte da Reuters tinha avançado que cerca de 10 barcos da marinha chinesa e taiwanesa continuam perto da linha mediana do Estreito de Taiwan. Ambos os lados mostraram contenção até agora.