Voos cancelados em Melbourne devido a fumo de fogos sobre a cidade

Dezenas de voos foram já hoje cancelados no aeroporto de Melbourne devido à espessa nuvem de fumo, que continua a cobrir a cidade, causada pelos incêndios do estado australiano de Victoria, que continua a cobrir a cidade, a segunda maior do país.

Fonte oficial do aeroporto de Tullamarine disse à agência de notícias australiana AAP que os cancelamentos deverão continuar durante o resto do dia com apenas uma das pistas a funcionar, antecipando-se que demore "vários dias" o regresso à normalidade.

Devido ao fumo dos incêndios ainda ativos no estado, especialmente na zona de Gippsland Leste - onde residentes tiveram hoje novamente que sair das suas casas em alguns locais - a segunda maior cidade da Austrália regista desde terça-feira uma das piores qualidades do ar do planeta.