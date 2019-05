Voos suspensos entre Estados Unidos e Venezuela devido a "condições que ameaçam segurança de passageiros"

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos ordenou na quarta-feira a suspensão de todos os voos comerciais de passageiros e carga entre os Estados Unidos e a Venezuela, citando relatos de agitação e violência em aeroportos daquele país.Numa carta ao Departamento de Transportes solicitando a suspensão, o Departamento de Segurança Interna afirma que "as condições na Venezuela ameaçam a segurança de passageiros, aeronaves e tripulação que viajam para ou daquele país".Muitas companhias aéreas internacionais pararam de viajar para a Venezuela nas últimas semanas devido a preocupações de segurança e disputas por dinheiro que eles dizem que o governo lhes deve.A medida afetará um grupo de pequenas transportadoras venezuelanas, incluindo a Avior Airlines, que tem oferecido serviços a Miami.A American Airlines Group, anteriormente a maior operadora de serviços entre os Estados Unidos e a Venezuela, disse em março que suspendia indefinidamente os seus voos para a Venezuela.Em abril, a Administração Federal de Aviação dos EUA proibiu os operadores aéreos dos EUA de voar abaixo de 26.000 pés no espaço aéreo da Venezuela.A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, ampliou na semana passada as suas sanções na Venezuela para os setores de defesa e serviços de segurança para tentar aumentar a pressão económica sobre o presidente Nicolás Maduro.Os movimentos fazem parte de uma campanha dos últimos quatro meses contra Maduro, enquanto os Estados Unidos aumentam apoio ao líder da oposição, Juan Guaidó.