Voto errado do PP valida lei em Espanha

A nova lei laboral do governo socialista do PM Pedro Sánchez foi aprovada na quinta-feira por diferença de um voto (175 a 174) graças a um erro do deputado Alberto Casero, do Partido Popular (PP).









Casero votou remotamente e denunciou bem cedo um erro informático, mas a presidente do Parlamento, Maritxell Batet, decidiu que o voto não podia ser repetido presencialmente, dessa forma garantindo a aprovação da lei, para grande felicidade de Sánchez e da ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.

A polémica está instalada, pois Batet não consultou a Mesa do Congresso, como disse ter feito, pelo que o PP e os extremistas de direita do Vox falam de “voto roubado”. O Vox lembrou uma resolução de 21 de maio de 2012 que permite à Mesa autorizar excecionalmente a repetição presencial de um voto remoto. O PP, por seu lado, acusou Batet de se arrogar uma autoridade que cabe ao órgão administrativo do Congresso.