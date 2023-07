O escrutínio do voto postal veio complicar ainda mais as contas para a formação do próximo Governo em Espanha, ao conceder mais um deputado ao PP, obrigando desta forma o socialista Pedro Sánchez a ser obrigado a negociar o ‘sim’ dos independentistas de Carlos Puigdemont para conseguir ser primeiro-ministro.









Ao somar mais este deputado, o bloco de direita formado pelo PP, Vox, UPN e Coligação Canária passa a contar com 172 votos, mais um que o bloco de esquerda formado pelo PSOE, Sumar, Bildu, PNV, BNG e ERC. Se para os populares a maioria de 176 lugares continua a ser uma miragem inalcançável, uma vez que não têm onde ir buscar mais apoios, já os socialistas de Sánchez passam a precisar obrigatoriamente dos votos favoráveis do Junts, de Puigdemont, para chegarem à maioria, uma vez que a abstenção destes já não chega. Uma posição de força que será certamente aproveitada por Puigdemont para reforçar as suas exigências, incluindo um possível referendo de independência.