Voto Postal: Supremo não deixa estender contagem

O Supremo Tribunal dos EUA deu uma importante vitória a Donald Trump e aos republicanos, ao recusar permitir a contagem dos votos por correio que chegarem depois de 3 de novembro no Wisconsin. A decisão, que estabelece um precedente para o que poderá vir a suceder noutros estados que fizeram pedidos idênticos, arrisca deixar de fora dezenas ou centenas de milhares de votos em todo o país.









Por 5 votos contra 3, a maioria conservadora do Supremo - ainda sem Amy Coney Barrett, que tomou posse depois da votação - anulou a decisão de um tribunal inferior que determinava que todos os votos que tivessem sido colocados no correio até ao dia das eleições e que chegassem até dia 9 deviam ser contabilizados. Os democratas defendiam que a medida visava prevenir atrasos causados pela sobrecarga dos serviços postais em tempo de pandemia.

Nas primárias de abril neste mesmo estado, cerca de 80 mil votos que chegaram depois do prazo foram contabilizados.



"Quem já votou pode alterar"

Donald Trump alegou ontem que parte dos mais de 60 milhões de americanos que já votaram antecipadamente quer alterar o seu voto para votar nele. "Uma das perguntas mais feitas no Google desde o segundo debate é: ‘Posso alterar o meu voto?’. Isto quer dizer que querem votar em mim. A resposta na maioria dos estados é SIM. Façam-no! Estas são as eleições mais importantes da vossa vida", escreveu ontem o presidente no Twitter. Com efeito, embora não sejam a maioria como diz Trump, alguns estados americanos permitem que os eleitores que votaram antecipadamente possam mudar de ideias e alterar o seu voto. É o caso de Minnesota, Michigan, Nova Iorque, Mississípi e Wisconsin. Neste último estado, o eleitor pode, inclusive, alterar o seu voto até três vezes. No entanto, outros estados cruciais nesta corrida, como Florida, Ohio e Carolina do Norte, não permitem qualquer alteração.

Watergate deu sucessão sem voto



Nos 244 anos de história dos EUA só um presidente exerceu funções sem ser votado para o cargo. Foi Gerald Ford, chamado em novembro de 1973 para vice-presidente por Richard Nixon, após a demissão de Spiro Agnew, por caso de evasão fiscal. A seguir rendeu o próprio presidente, que saiu em agosto de 1974, acusado de muitas ilegalidades e obstrução à Justiça no ‘Caso Watergate’. O lapso democrático resultou do escrutínio do exercício de funções políticas, no caso pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, do ‘The Washington Post’, e da ação da Justiça.O processo começou com a prisão de cinco ladrões, a 17 de junho de 1972, na sede do partido Democrata, no condomínio Watergate, em Washington. De facto, eles não queriam roubar, mas instalar sistemas de escuta que lhes foram apreendidos. Woodward descobriu que um dos assaltantes trabalhava para a Casa Branca e a investigação jornalística nunca mais parou. E teve dicas de um ‘Garganta Funda’ que, 40 anos depois, se soube ser o diretor-adjunto do FBI, Mark Felt. Nixon fez tudo para resistir. Imolou, inclusive, com ameaça de demissão ou morte, o ‘vice’ Spiro Agnew. Caiu em agosto de 1974. Gerald Ford sucedeu-lhe sem voto, assinou-lhe o perdão e viveu humilhante retirada do Vietname. Perdeu frente a Jimmy Carter nas Presidenciais de 1976.