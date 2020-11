O recém eleito presidente norte-americano, Joe Biden, reagiu já à vitória nas eleições presidenciais.



"América, sinto-me honrado por me terem escolhido para liderar o nosso grande país", começou por escrever na rede social twitter, referindo que seria "o Presidente de todos os Americanos".

O democrata sublinhou que irá manter a fé depositada em si.







America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8