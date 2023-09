O catalão, o galego e o euskera (basco) fizeram na terça-feira a sua estreia como línguas cooficiais no Parlamento espanhol, numa situação marcada pelos protestos da direita contra uma medida encarada como uma cedência aos partidos independentistas para garantir a investidura de Pedro Sánchez.





O protesto mais notório foi o do Vox, cujos 33 deputados abandonaram o hemiciclo, deixando no lugar vazio de Pedro Sánchez - o PM está em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral da ONU - os auriculares fornecidos a todos os deputados para ouvir a tradução das novas línguas oficiais. “Estamos a assistir a uma exaltação da divisão com o dinheiros de todos os espanhóis”, denunciou a porta-voz do partido de extrema-direita, Pepa Millán.