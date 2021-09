Vulcão Cumbre Vieja em La Palma volta a emitir lava após paragem

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, Canárias, voltou esta segunda-feira a expelir lava, fumo e cinzas após uma inesperada paragem de cerca de duas horas em que não foi registada qualquer atividade. Os peritos dizem que se trata de um comportamento “normal” e não significa necessariamente que a erupção está mais perto do fim.





A interrupção da atividade do vulcão apanhou de surpresa as autoridades. Por volta das 8h30 da manhã, o vulcão deixou subitamente de expelir lava, fumo ou cinzas e o constante ruído de explosões no interior do cone deixou de se ouvir. No entanto, tratou-se apenas de um alívio temporário, já que, duas horas depois, o vulcão voltou a emitir lava, acompanhada por uma densa coluna de fumo branco. Os cientistas garantem que se trata de uma situação normal neste tipo de erupções, mas admitem que a paragem foi mais brusca do que é habitual.