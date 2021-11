Vulcão Cumbre Vieja faz a primeira vítima mortal desde o início da erupção

Um homem de 73 anos morreu enquanto limpava as cinzas provenientes do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma. A vítima mortal deste sábado é a primeira associada à erupção do vulcão, que começou há 51 dias.



O jornal El País refere que o homem tinha pedido autorização às autoridades para fazer os trabalhos de limpeza no telhado de uma habitação.



A Guarda Civil espanhola encontra-se a investigar a causa da morte do homem, mas suspeita que a vítima tenha caído do telhado da casa. Ainda assim, foi pedida uma autópsia para ser possível apurar o que realmente aconteceu, embora a tese de asfixia pelas cinzas também não esteja descartada.



A erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, começou no dia 19 de setembro e desde então milhares de pessoas ficaram desalojadas. A atividade sísmica na ilha também não dá sinais de abrandamento.