Vulcão de La Palma mantém uma atividade intensa um mês depois da primeira erupção

Um mês depois do início da erupção de Cumbre Vieja na ilha de La Palma nas Canárias , o vulcão continua com uma atividade intensa, apesar de nas últimas horas ter entrado numa fase de "estabilidade e lentidão".

Apesar de segunda-feira ter sido um dia sem incidentes, as autoridades alertaram em comunicado que, dada a previsão da chegada ao mar de uma frente ativa de lava, e da provável emissão de mais gases nocivos para a saúde se poderia ordenar o confinamento da população em áreas próximas.

Este rio de lava acabou por, nas últimas horas, desacelerar a sua velocidade para apenas dois metros por hora adiando por mais alguns dias o seu contacto com as águas do Oceano Atlântico.