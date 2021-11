Vulcão de La Palma produz cristal semi-precioso

Foi encontrado um mineral semi-precioso decorrente do último colapso parcial do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma.

O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan) divulgou através das redes sociais a descoberta do mineral valioso nas lavas mais recentes, denominado de olivina. Numa publicação no Twitter, o instituto espanhol explicou que é normal os vulcões produzirem materiais como este cristal.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia #crystallography pic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y

Olivina é um mineral que está presente em rochas eruptivas e em locais como as Ilhas Canárias devido à sua origem vulcânica. É considerada uma pedra semi-preciosa. Pela sua beleza e tom esverdeado característico, o cristal é frequentemente usado para peças de joalharia.

O vulcão Cumbre Vieja está ativo desde 19 de Setembro, tendo já destruído mais de 2 5000 edifícios. A 3 de Novembro registou-se um sismo de magnitude 5 na escala de Richter, o maior a afetar a ilha desde o início da erupção do vulcão.

O Involcan publicou esta segunda-feira imagens de um voo realizado em conjunto com a Guarda Civil onde é possível ver a lava acumulada a expandir-se e aproximar-se da zona de El Pedregal.

En el vuelo realizado hoy con la @guardiacivil vemos a través de la termografía como la colada principal se acumula en la zona cercana a El Pedregal/ In the flight made today with @guardiacivil we observed through thermography how the main lava flow expands at El Pedregal zone pic.twitter.com/BmxhlK7tVd