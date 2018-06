Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vulcão deixa dezenas de desaparecidos na Guatemala

Erupção de domingo fez pelo menos 70 mortos e 46 feridos graves.

Por Rita F. Batista | 08:46

Dezenas de pessoas continuam desaparecidas na sequência da violenta erupção do Vulcão de Fogo, na Guatemala, no passado domingo, que fez, pelo menos, 70 mortos, 46 feridos graves e centenas de desalojados.



Militares, polícias e bombeiros não têm tido descanso na busca pelas pessoas que estão desaparecidas.



Juntamente com muitos populares que procuram entes queridos, as autoridades fazem buscas por entre os escombros das quatro aldeias que foram soterradas pela torrente de lama e cinzas expelidas pelo vulcão, que atingiu temperaturas superiores a 700 graus e incinerou tudo à sua passagem.



"A lava avançou de repente. Não sei das minhas duas filhas, do meu filho e do meu neto, bem como outros membros da minha família", disse Eduarda Garcia por entre lágrimas. Entre as vítimas estão várias crianças.



Num país de 17 milhões de habitantes, calcula-se que 1,7 milhões de pessoas foram afetadas pela erupção. Desde domingo foram criados vários centros de acolhimento para receber as centenas de pessoas desalojadas. Uma das maiores preocupações das autoridades são as cinzas, prejudiciais para a saúde, que atingiram 10 quilómetros de altura e cobrem uma vasta área.



O alerta de emergência continua ativo apesar de a atividade do vulcão ter diminuído nas últimas horas.