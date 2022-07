Um vulcão da principal ilha de Kyushu, no Sul do Japão, entrou este domingo em erupção, o que já obrigou as autoridades locais a emitirem avisos para que os habitantes das zonas próximas saiam de casa.



Pelo menos 120 pessoas já foram aconselhadas a abandonar as habitações. Este vulcão, Sakurajima, expeliu rochas de grandes dimensões até 2,5 quilómetros de distância, na região de Kagoshima.

