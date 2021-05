Vulcão entra em erupção no Congo e lança pânico na população

BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting - video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE — Dr. Paula Kahumbu (@paulakahumbu) May 22, 2021

Um dos vulcões mais ativos do mundo, Monte Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo, entrou este sábado em erupção levando ao pânico os moradores da cidade vizinha de Goma.Os moradores de Goma agarraram em colchões e outros pertences e fugiram em direção à fronteira com Ruanda ao verem a força do vulcão a iluminar de vermelho e fumo negro o véu da cidade.Dario Tedesco, um vulcanologista da cidade, disse à Reuters, que Goma não estava em perigo.A última vez que Nyiragongo entrou em erupção foi em 2002, tendo matado 250 pessoas e deixado 120 mil desalojados em Goma.